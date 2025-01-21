Промоутер сделал заявление о возвращении Головкина

Промоутер Том Леффлер, известный по сотрудничеству с экс-чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным, поделился информацией по поводу вероятного возвращения казахстанского боксера на профессиональный ринг, сообщают Vesti.kz.

"По GGG нет никаких экстренных новостей. Сейчас Геннадий занят работой с любительским боксом, национальной сборной Казахстана и олимпийским комитетом. Он пошел в этом направлении. GGG не объявлял о своем уходе на пенсию, но он также не объявлял и о своем возвращении. Было ли за последние пару лет что-либо в разработке, о чем не знали СМИ? Нет, не было. Третий бой с "Канело" был его последним поединком, и с тех пор ничего больше не обсуждалось", - сказал Леффлер в беседе с журналистом Майклом Вудсом.

При этом промоутер отметил, что он поддержал бы решение Головкина вернуться на ринг. Сейчас GGG 42 года.

"Я знаю, что многие люди хотели бы видеть его возвращение на ринг. Но никаких серьезных обсуждений такой возможности не велось. Во всяком случае пока что. Что, если Геннадий все же решит вернуться? Он один из тех парней, вроде Джорджа Формана, один из мощнейших панчеров в истории бокса, а сила удара уходит в последнюю очередь. Я бы поддержал такое решение, как и поддержал бы камбэк Владимира Кличко, - добавил Том.

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Головкин не боксировал с сентября 2022 года, когда судейским решением уступил в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу. В феврале 2024-го GGG возглавил НОК Казахстана. Также он является председателем Олимпийской комиссии в новой организации World Boxing.

На профи-ринге Головкин одержал 42 победы, 37 из них нокаутом, потерпел два поражения при одной ничьей. Владел титулами чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе.

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