Промоутер Головкина назвал будущего чемпиона мира из Казахстана

Известный промоутер Том Леффлер (360 Promotions) прокомментировал предстоящий бой казахстанского боксера первого среднего веса Садриддина Ахмедова (14-0, 12 КО) с американцем Рафаэлем Игбокве (17-5, 7 КО), сообщают Vesti.kz.

Их поединок возглавит вечер бокса, который пройдет 13 декабря в Санта-Инезе (штат Калифорния, США).

"Мы считаем, что Садриддин - это будущий чемпион мира. Это будет его второй бой с нами. Именно в таких поединках он может показать, на каком уровне он находится в среднем весе. Рафаэль Игбокве был остановлен Сергеем Богачуком и прошел дистанцию с Исраилом Мадримовым. Это будет хорошая проверка для Садриддина", - сказал в беседе с The Ring Леффлер, который долго время сотрудничал с экс-чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным.