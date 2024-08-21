Промоутер анонсировал бой Джалолова против обидчика из Казахстана

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Сегодня 16:19
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Промоутер шоу All Stars Boxing Зия Алиев заявил корреспонденту Vesti.kz о том, что казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (13-0, 12 КО) проведет бой с узбеком Баходиром Джалоловым (14-0, 14 КО) уже в ближайшей перспективе.

Ранее соперники встречались лишь на любительском ринге. На их счету четыре очных поединка, все из которых завершились в пользу казахстанца.

"Они встретятся в ближайшем будущем. У нас после ближайшего боя Дычко будут интересные новости. В последний год сменили тренера и кэмп. Мы и над его механикой поработали. Он стал совершенно другим боксером, более грозным. Этот бой был нужен был для активности.

Дальше ждут большие платформы, где и состоится бой Джалолова и Дычко. Если бой будет с Джалоловым, то Ваня и его остановит", - отметил Алиев.

Отметим, что Дычко не прочь встретится с Джаловым в профи и пообещал нокаутировать его. Свой следующий поединок казахстанец проведет утром 22 августа в Плант-Сити (США) против американца Крейга Льюиса (15-7-1, 8 КО). Он пройдет в рамках очередного шоу от ProBox и будет рассчитан на восемь раундов.

Джалолов недавно стал двукратным олимпийским чемпионом в Париже. По завершении соревнований он объявил об уходе из любительского спорта и полноценном переходе в профи.

Метки:
Дычко Иван Профессиональный бокс Узбекистан Бокс

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