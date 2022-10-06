Принято решение по бою экс-чемпиона мира. Он бросал вызов Головкину

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Сегодня 21:46
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Поединок между британцами Крисом Юбенком-младшим и Конором Бенном, который в эту субботу должен был возглавить вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing в Лондоне, точно не состоится, сообщает Fightnews.info.

Ранее стало известно, что Бенн сдал положительный допинг-тест - в его организме нашли запрещенный препарат кломифен. После этого Британский боксерский совет по контролю выпустил официальное заявление о том, что запрещает проводить этот поединок. Тем не менее промоутеры боксеров, Эдди Хирн и Калле Зауерланд, до последнего надеялись устроить бой.

Компания Хирна Matchroom Boxing пыталась обжаловать решение Британского боксерского совета по контролю в юридической плоскости, но это не принесло результата. В итоге теперь организаторам придется официально отменять бой. В данный момент неизвестно, какой будет судьба остальных поединков карда.

Напомним, что Юбенк был чемпионом мира по версии IBO во втором среднем весе. Он вызвал на бой казахстанца Геннадия Головкина после трилогии с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.

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Метки:
Крис Юбенк-мл Головкин-Альварес Головкин Геннадий Альварес Сауль Геннадий GGG Головкин

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