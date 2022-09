Бывший чемпион мира вызвал на бой Головкина после трилогии с "Канело"

Бывший чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе британец Крис Юбенк-младший (32-2, 23 КО) вызвал на бой казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) после его трилогии с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Третий поединок Головкина и Альвареса состоялся утром 18 сентября в Лас-Вегасе (США) и завершился победой мексиканца.

"GGG, у тебя был отличный забег. Вернись в средний вес и давай в декабре подеремся за те пояса, которые у тебя еще остались, или просто отдай их, и я буду присматривать за ними следующие пару лет, пока ты наслаждаешься пенсией… Ты заслужил это, чемпион", - написал Крис в "твиттере".

GGG you had a great run. Come back down to middleweight & let’s fight for those belts you still have in December or just pass em over & I’ll look after them for the next couple years while you enjoy retirement… you earned it champ.