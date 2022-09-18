"Ему нечего доказывать". Известный журналист высказался о поражении Головкина и завершении его карьеры

Известный журналист и инсайдер Игорь Лазорин в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился мнением о поединке между Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) и Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 КО). Он считает, что конкурентного боя зрители так и не получили.

"Ожидаемый результат. Все-таки возраст Геннадия дает о себе знать. Как такового темпа дать у него не получилось, "Канело" был быстрее, точнее. По моим подсчетам, Головкин забрал последние четыре раунда. Но серьезной погоды это не сделало.

От боя остались ощущения, что ребята заработали классные деньги, но конкурентный поединок зрители не получили. Думаю, Геннадий проведет еще пару боев и объявит о завершении карьеры. Ему абсолютно нечего доказывать. Он легенда бокса, который добился всего, чего можно. И для своих болельщиков он герой и чемпион, чтобы ни происходило", - заключил эксперт.

Напомним, что Головкин проиграл Альваресу единогласным решением судей.

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