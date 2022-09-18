В Мексике нашли объяснение поражению Головкина в трилогии с "Канело"

Казахстанец Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) не был в своей прежней форме во время третьего поединка с Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 КО). К такому выводу пришел мексиканский журналист из ESPN Карлос Нава.

По словам эксперта, победа "Канело" была явной. Он отметил, что, "возможно, дело в возрасте или в том, что последние четыре года Головкин встречался с менее сложными соперниками по сравнению с "Канело".

В любом случае, как пишет Нава, "Головкин не выглядел столь смертоносным бойцом, которым он когда-то был". Также автор описал казахстанца так: "Он казался медленным и без силовых ударов".

В своем материале журналист отметил, что смертоносная правая рука Головкина практически себя не проявила, а лучшим отрезком в исполнении GGG стал восьмой раунд.

Ранее 40-летний Головкин обратился к своим соотечественникам, а также признал свою ошибку.

Напомним, что Альварес победил в третьем поединке единогласным решением судей.

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