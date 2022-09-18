"Моя ошибка, признаю!". Головкин обратился к казахстанцам после боя с "Канело"

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) поблагодарил соотечественников за поддержку после третьего боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 КО), которому проиграл судейским решением, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Трилогия, состоявшаяся утром 18 сентября в Лас-Вегасе (США), завершилась в пользу "Канело" со счетом 116-112 и 115-113 (дважды).

"Хотел обратиться ко всем казахстанцам, ко всем землякам, ко всем любителям бокса, кто поддерживал меня. Спасибо за вашу поддержку! Эти моменты нас объединяют. Мы как единое целое становимся, забываем про все невзгоды и проблемы. Чувствовал поддержку, совсем немножко не хватило. Моя ошибка, признаю! Вернемся сильнее, все будет хорошо. Желаю всем здоровья, успеха! Алга, Казахстан! Вместе - мы сила!" - сказал Головкин.

Головкин уже разобрал свое поражение в прошедшей трилогии, тогда как "Канело" провозгласили королем.

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