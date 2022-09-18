"Канело" провозгласили королем после трилогии с Головкиным

Британская промоутерская компания Matchroom Boxing провозгласила Сауля "Канело" Альвареса (58-2-2, 39 КО) королем после победы в трилогии с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Их третий бой состоялся утром 18 сентября в Лас-Вегасе (США) и завершился победой "Канело" единогласным судейским решением.
"Канело", король", - говорится в сообщении Matchroom Boxing в "твиттере".
🫅 King @Canelo #CaneloGGG3 pic.twitter.com/g5ssyHyjDj— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 18, 2022
Ранее Головкин разобрал свое поражение в трилогии с "Канело", а также высказался о вражде со звездным мексиканцем. С судейскими записками можно ознакомиться здесь.
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