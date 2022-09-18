Головкин высказался о вражде с "Канело" и подвел итоги трилогии

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) прокомментировал третий бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 КО). Он отметил, что вражда с "Канело" закончилась, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Трилогия, состоявшаяся утром 18 сентября в Лас-Вегасе, осталась за Альваресом.

"Почему так плохо начал бой? На этом уровне - это бокс высшего уровня. Все знают, кто такой "Канело". Все знают, что с ним один неудачный шаг - и все, бой для тебя завершится. Один удар - и бой закончится поражением. Посмотрите на его лицо, посмотрите на мое лицо - мы оба чистые. Это бокс высшего уровня, лучшая подготовка к бою. Очень хорошее качество.

Этот бой отличается от первого и второго тем, что мы провели его умнее - больше тактики, как будто играли в шахматы.

Моя стратегия - мы хотели начать активнее бой со второй половины. Я не чувствовал себя плохо. Еще раз: это хороший бой.

На 100 процентов наша вражда с "Канело" закончилась. Все топовые бойцы - мы как баскетболисты: Леброн против Кобе, Кобе против Майкла Джордана. Только один остается на вершине", - сказал Головкин.

Напомним, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил Головкину после третьего боя с "Канело".

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