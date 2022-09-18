Токаев позвонил Головкину после третьего боя с "Канело"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил Геннадию Головкину (42-2-1, 37 КО) и поддержал его после проведенного поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (58-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В телефонном разговоре Глава государства подчеркнул, что Геннадий внес значительный вклад в популяризацию Казахстана на мировой арене.

"Для болельщиков ты был и останешься народным чемпионом и лучшим в мире. Гордимся тобой!" - заключил Президент.

Напомним, трилогия состоялась утром 18 сентября в Лас-Вегасе, где Альварес по итогам 12 раундов победил единогласным судейским решением (116-112 и дважды 115-113).

Головкин сделал заявление о будущем после завершения трилогии с "Канело"

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