Появилось фото судейских записок третьего боя Головкин - "Канело"

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) потерпел поражение от мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (58-2-2, 39 КО). Трилогия, состоявшаяся утром 18 сентября в Лас-Вегасе (США), осталась за "Канело", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Исходя из судейских записок, двое судей из трех отдали предпочтение казахстанцу в первом раунде. Также можно заметить, что концовка поединка была за казахстанцем. Но итоговый счет таков: (116-112 и дважды 115-113).

Напомним, Головкин сделал заявление о будущем после завершения трилогии с "Канело", а также высказался о вражде со звездным мексиканцем.

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