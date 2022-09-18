Геннадий Головкин разобрал свое поражение в трилогии с "Канело"

Казахстанец Геннадий Головкин, комментируя свое поражение от мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, рассказал о своем плане на поединок, сообщает корреспондент Vesti.kz из Лас-Вегаса.

Напомним, что по итогам 12 раундов Альварес был единогласно признан победителем и сохранил титул абсолютного чемпиона во втором среднем весе.

GGG после боя отметил, что ему не хватило времени, а "Канело" не нанес ему серьезных ударов.

"Наверное, была ошибка с моей стороны стратегически начать все потихоньку. Но хотелось посмотреть, как он ведет бой, как начнет развиваться. Мы оба легко начали, с разведки, ну и все как-то затянулось. Когда все разошлось, было уже поздно.

Я не думал о судействе, я делал свою работу. Если судьи так решили, это их взгляд на это.

План был один. План был выиграть. Не то что в стратегии все дело, просто это поздно началось. Чувствовал я себя хорошо. Те небольшие удары, которые наносил "Канело", меня не удивили. Бой был близкий во всех направлениях, судьи так решили.

Я всегда говорил, что ничего личного к "Канело". И когда закончился бой, глядя друг другу в глаза, у нас не было претензий. Мы поздравили друг друга. Наверное, это то отношение, когда ты на высоком уровне понимаешь, насколько опасен этот вид спорта. Скажем так, мы оба довольны теми отношениями, которые между нами сложились.

На самом деле, я хотел затянуть его в глубокие раунды. В принципе, у меня это получилось. Да, поздно. Но я не пропускал каких-то грандиозных ударов, посмотрите, у меня не побито лицо. Просто не хватило времени.

Может, скажу громко. Но я много не пропускал, чувствовал в себе силы. У меня есть еще пояса в среднем весе. И я буду думать, как вернуться.

168 фунтов? Все будет зависеть от предложения. Но у меня три пояса в 160.

Я не чувствую, что прям проиграл и какой-то осадок от этого. Я полон сил и энергии. Если посмотреть, бой очень конкурентным был. Во второй половине я даже, наверное, чувствовал себя лучше, чем оппонент.

Я не хочу принижать его победу. Он выиграл. Но не скажу, что он был сильнее или быстрее, наоборот. Во второй половине он потерял в силе и скорости. Но еще раз - он меня не удивил.

Хотел бы поблагодарить всех. Сегодня был замечательный бой, грандиозный вечер. Думаю, боксерская позиция сейчас возвращается в свои лучшие времена", - сказал Головкин на пресс-конференции.

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