Редактор The Ring вынес вердикт третьему бою "Канело" - Головкин

Главный редактор журнала The Ring Дуглас Фишер поделился своим мнением о третьем поединке между Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 КО) и Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО). Он был разочарован увиденным, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Разочаровывающая битва, но приятно видеть, как соперники обнимаются, их команды проявляют уважение друг к другу. У меня 116-112 в пользу "Канело". GGG набрал хороший ритм на протяжении боя, но не смог в полной мере воспользоваться усталостью "Канело", - написал Фишер в "твиттере".

Напомним, трилогия состоялась утром 18 сентября в Лас-Вегасе и завершилась победой Альвареса единогласным судейским решением. Мексиканец защитил свои титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе. Для казахстанца это был дебют в новом весе.

После поединка Головкин признал свою ошибку. Видео полного боя можно посмотреть здесь.

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