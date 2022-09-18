Видео полного боя "Канело" - Головкин 3

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) уступил мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу (58-2-2, 39 КО) в трилогии, которая состоялась утром 18 сентября в Лас-Вегасе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По итогам 12 раундов звездный мексиканец выиграл со счетом 116-112 и 115-113 (дважды). Видео полного боя представлено ниже:

Напомним, что благодаря этой победе Альварес защитил свои титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе. Для Головкина это был дебют в новом весе.

После поединка GGG обратился к казахстанцам, а также разобрал свое поражение в трилогии.

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