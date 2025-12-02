Профи-бокс
Вчера 23:50

Принято неожиданное решение по бою Алимханулы за три титула

Жанибек Алимханулы (справа). ©Турар Казангапов, Vesti.kz.

Бой чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO Жанибека Алимханулы (17-0, 12 KO) с обладателем пояса WBA кубинцем Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 KO) отменен после сообщений о запрещенных веществах в его организме, сообщают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Андреаса Хейла.

Продолжение
WBO прокомментировала скандальную ситуацию вокруг Алимханулы
Сегодня 07:45  
Президент WBO объявил решение по допинг-скандалу Алимханулы
Сегодня 09:37  
Объявлен новый соперник Лары после скандала с Алимханулы
Сегодня 10:30  
Лишат титулов и дисквалифицируют? Алимханулы узнал последствия допинг-скандала
Сегодня 10:48  

По информации Хейла, ссылающегося на организаторов боя, на замену Алимханулы выйдет 34-летний венесуэлец Йохан Гонсалес (36-4, 24 КО).

"Я подтвердил через PBC, что теперь Эрисланди Лара проведёт бой с Йоханом Гонсалесом в субботу после того, как Жанибек Алимханулы не прошёл тест VADA", — написал он.

Допинг-проба сорвёт бой за три титула? Заявление Жанибека Алимханулы

Напомним, поединок Алимханулы - Лара за три титула был запланирован на 6 декабря в Сан-Антонио (США) (7 декабря по времени Казахстана).

Казахстанский чемпион провёл последний бой в апреле 2025 года, уверенно разобравшись с французом конголезского происхождения Анауэлем Нгамиссенге (14–1, 9 KO). 