"Придется тяжелее, чем Ахмедову". Эксперт назвал шансы Ашкеева в бою против американского нокаутера

Шеф-редактор интернет-журнала о боксе и ММА vRINGe.com Антон Горюнов оценил возможности казахстанского боксера Мадияра Ашкеева (14-0, 7 КО) в поединке против американца Чарльза Конуэлла (13-0, 10 КО). По его словам, озвученным корреспонденту Vesti.kz, в случае победы Ашкеев громко заявит о себе.



"Мадияру Ашкееву, скорее всего, придется тяжелее, чем Ахмедову. Пожалуй, шансы соперника, непобежденного американца Чарльза Конуэлла, выглядят даже немного предпочтительнее. Но это и хорошо - в случае победы Мадияр сразу громко заявит о себе, а его карьера получит приличный толчок в плане развития и дальнейших перспектив.



Все для того, чтобы удивить и огорчить хозяина ринга, у Ашкеева есть. Дело за ним",- озвучил Горюнов.



Добавим, что поединок состоится 17 декабря в зале Wild Card Boxing Gym тренера Фредди Роуча в Лос-Анджелесе (США) и будет рассчитан на десять раундов.



В свою очередь Али Ахмедов 18 декабря сразится с эквадорцем Карлосом Гонгорой за вакантный титул IBO во втором среднем весе. Их встреча пройдет в рамках вечера бокса в США, где главным событием будет бой Геннадия Головкина и Камила Шереметы.