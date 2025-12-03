Президент WBO объявил решение по допинг-скандалу Алимханулы

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери выступил с официальным заявлением по допинг-скандалу чемпиона организации в среднем весе Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО) из Казахстана, сообщают Vesti.kz.

По его словам, организация получила официальное уведомление от VADA о неблагоприятном результате теста казахстанского боксера. В связи с этим в WBO запускают установленную административную процедуру.

"WBO подтверждает получение официального уведомления от VADA о выявлении неблагоприятного анализа (положительного теста) у указанного бойца. В связи с этим будет инициирован административный процесс через формальное уведомление Show Cause ("Представьте объяснение").

WBO предоставит боксёру и его представителям все права, надлежащее разбирательство и возможность представить все соответствующие доказательства, объяснения и подтверждающую документацию.

WBO подчеркивает, что его антидопинговая программа действует по принципу строгой ответственности. Это означает, что если в организме участника WBO обнаружено запрещённое вещество, для установления нарушения не требуется намерение, вина, халатность или сознательное употребление.

На спортсмене лежит личная обязанность следить за тем, чтобы запрещённые вещества не попадали в его организм, и он полностью несет ответственность за любое обнаруженное запрещённое вещество", — написал Оливьери в соцсетях.