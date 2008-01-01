Представлен официальный постер к чемпионскому бою Али Ахмедова

В Казахстане боксерское шоу покажут в прямом эфире.

Фото: instagram.com/ali_akhmedov_officialpage/
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Сегодня 12:50
Появился официальный постер боя 25-летнего казахстанского профи Али Ахмедова (16-0, 12 КО) против 31-летнего эквадорца Карлоса Гонгоры (18-0, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Этот поединок пройдет в карде у Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО). На кону будет стоять вакантный пояс чемпиона мира во втором среднем весе по версии IBO.

В главном же событии вечера GGG встретится с поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО).

По казахстанскому времени шоу пройдет утром в субботу 19 декабря. Прямую трансляцию проведут телеканалы Qazaqstan и Qazsport. С полным составом андеркарта можно ознакомиться по этой ссылке.
Метки:
Профессиональный бокс США Ахмедов Али Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Головкин-Шеремета Шеремета Камил
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 12:50
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