Представлен официальный постер к чемпионскому бою Али Ахмедова

Появился официальный постер боя 25-летнего казахстанского профи Али Ахмедова
(16-0, 12 КО) против 31-летнего эквадорца Карлоса Гонгоры
(18-0, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz
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Этот поединок пройдет в карде у Геннадия Головкина
(40-1-1, 35 КО). На кону будет стоять вакантный пояс чемпиона мира во втором среднем весе по версии IBO.
В главном же событии вечера GGG встретится с поляком Камилом Шереметой
(21-0, 5 КО).
По казахстанскому времени шоу пройдет утром в субботу 19 декабря. Прямую трансляцию проведут
телеканалы Qazaqstan и Qazsport. С полным составом андеркарта можно ознакомиться по этой ссылке
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