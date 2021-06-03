"Предложений много". Менеджер Елеусинова - о переговорах с новыми промоутерами и дате следующего боя

Казахстанский боксер-профессионал Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) может вернуться на ринг в последний месяц лета, а сейчас подбирает себе нового промоутера. Подробности корреспонденту Vesti.kz рассказал менеджер олимпийского чемпиона Зия Алиев.

"Сейчас мы ведем переговоры с промоутерами. Очень много вариантов, ведь Данияр восьмой номер в рейтинге IBF. Предложений много. Но предложение, конечно же, должно соответствовать. Поэтому это все так тянется.

У Данияра, скорее всего, бой будет в августе, и это будет хороший бой", - подытожил менеджер.

Данияр Елеусинов расстался с сопромоутером Головкина. Менеджер назвал причины

Ранее олимпийский чемпион завершил сотрудничество с Matchroom Boxing, где работал с сопромоутером Геннадия Головкина Эдди Хирном.

Елеусинов не боксировал с прошлого года, когда нокаутировал бывшего чемпиона мира Джулиуса Индонго (23-3, 12 КО) и выиграл титул от IBF.

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