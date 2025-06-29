Позавидовал бы даже Головкин: бой в США обернулся нокаутом на последних секундах

Талантливый американский полусредневес Авиус Гриффин (17-1, 16 КО) проиграл нокаутом соотечественнику Джулиану Родригесу (24-1, 15 КО) в рамках вечера бокса в Анахайме (США), передают Vesti.kz.

Развязка боя наступила в заключительном, десятом раунде.

Интернет-журнал vRINGe.com прокомментировал результат поединка.

"Первую половину боя зрители недовольно освистывали комбатантов. Те явно опасались ударной мощи друг друга и действовали слишком пассивно. При этом в чисто-боксе лучше выглядел андердог Родригес.

В восьмом раунде началось. Это было шоу такого big drama уровня, что позавидовал бы даже Геннадий Головкин. Фаворит Гриффин уронил соперника. Родригес был очень сильно потрясен, выживал в клинче.

В девятом раунде он вернул должок сопернику. А вот добивать не стал. В решающем раунде Родригес сильно поднажал и уничтожил Гриффина. До гонга оставалось где-то 13 секунд", - говорится в публикации.