Появился официальный постер второго боя Усик-Фюри

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч-реванш объединенного чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе украинца Александра Усика (22-0, 14 КО) против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО), передает Vesti.kz.

Сегодня в Лондоне (Англия) состоялась анонсирующая пресс-конференция, на которой бой был объявлен официально. Также соперники провели первую дуэль взглядов перед реваншем.

По этому случаю опубликован и официальный постер предстоящего мегафайта.





Напомним, их первый их бой состоялся также в Саудовской Аравии 18 мая и завершился победой украинца раздельным решением судей. В итоге Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.