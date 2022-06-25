FightSpace прокомментировал ситуацию вокруг казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) на пресс-конференции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Канело" в ее ходе обвинил Головкина в двуличии и оскорбил его, GGG ответил на этот выпад.

"Геннадий Головкин, как оказалось, во время пресс-конференции не услышал оскорбления "Канело" в свой адрес, а переводчик, такое ощущение, постеснялся наклониться к казахстанскому боксеру и сказать: "Слышь, он тебя му**ком назвал".

Геннадий ответил жестко, но не стал конкретизировать, лишь пофантазировав на тему того, как он мог бы ответить своему старому новому сопернику.

Тут, кстати, нужно отметить серьезное расхождение в культурных ценностях двух языков. В русскоговорящей среде "петух" является жестким оскорблением, а вот в испаноязычной Мексике это, наоборот, комплимент, потому что петух является символом силы и свободного духа мексиканского народа", - пишет источник.

Третий бой Головкина и "Канело" пройдет 17 сентября в лимите второго среднего веса на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Там же состоялись их предыдущих два поединка - первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.

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