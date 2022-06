Головкин отреагировал на оскорбление "Канело"

Казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) ответил на выпад Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) в свой адрес, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Канело" в ходе пресс-конференции обвинил Головкина в двуличии и назвал его "му**ком".

Canelo Alvarez on Gennady Golovkin: "He's two different people. He pretends to be a nice guy, but he's not, he's an asshole."



[📽️ @MatchroomBoxing] pic.twitter.com/1GhgPdXUmF