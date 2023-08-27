Появились судейские записки боя Усик - Дюбуа

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Сегодня 13:50
©instagram.com/usykaa

Появились судейские записки по результатам боя чемпиона по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО) из Украины и британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО), сообщают Vesti.kz.

Как видно, все судьи оказались на стороне украинца - 78:73, 79:72, 79:72.

Поединок состоялся во Вроцлаве (Польша), Усик выиграл нокаутом в девятом раунде. Видео полного боя можно посмотреть здесь.

При этом команда Дюбуа решила подать апелляцию и требовать реванш с Усиком, поскольку считает, что украинец симулировал в пятом раунде, когда пропустил удар ниже пояса.

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Метки:
Усик Александр

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