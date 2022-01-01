Появились новости по возвращению Садриддина Ахмедова на ринг

Казахстанский боксер первого среднего веса Садриддин Ахмедов (12-0, 10 КО) начнет тренировочный лагерь уже в январе этого года. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к команде спортсмена.

Ахмедов целый год провел без поединков, но планирует возвращение на ринг уже в первые месяцы наступившего года. Последний раз он дрался в январе 2021 года, когда победил нидерландца Стивена Даньо (18-4-3, 7 КО) и завоевал титулы NABF, WBC Francophone и WBA Continental в первом среднем весе.

В декабре должен был состояться его дебют в США на вечере бокса промоутерской компании Eye of the Tiger Managment, однако этого не произошло.

На профи-ринге казахстанец дебютировал в 2018 году и провел за это время 12 поединков, десять из которых в Канаде и по одному в Казахстане и Мексике. В марте Ахмедов продлил контракт с EOTTM и впервые стал отцом, а женился еще в 2019 году и проживает с семьей в Квебеке (Канада).