Садриддин Ахмедов впервые стал отцом и продлил контракт с промоутерской компанией

Казахстанский боксер первого среднего веса Садриддин Ахмедов (12-0, 10 КО) впервые стал отцом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

О пополнении в семье спортсмена сообщила промоутерская компания Eye of the Tiger Management. Напомним, Ахмедов женился в 2019 году - его избранницей стала бывшая солистка группы KeshYou Акбота Курмангали. Семья проживает в Квебеке (Канада).

Также EOTTM объявила о продлении соглашения с Ахмедовым.

"Мы рады анонсировать две прекрасные новости, касающиеся Садриддина Ахмедова! Мы поздравляем Садриддина и его жену, которая недавно родила ребенка! Кроме того, Садриддин так любит Квебек, что продлил долгосрочный контракт с Eye of the Tiger! Мы очень гордимся и радуемся партнерству с этим трудолюбивым, целеустремленным и талантливым молодым человеком!", - говорится в сообщении компании.

На профи-ринге Ахмедов дебютировал в 2018 году и провел за это время 12 поединков, десять из которых в Канаде и еще один в Казахстане.

Свой последний поединок "Солдата Q" провел в Мексике 29 января, когда единогласным решением судей победил голландца Стивена Даньо (17-4-3, 6 КО) и завоевал пояса WBA Continental, NABF и WBC Francophone в первом среднем весе.

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