Поражение казахстанского боксера дисквалификацией получило жесткую оценку в США

Авторитетный обозреватель бокса из США Дэн Рафаэль высказался о бое казахстанского супертяжа Жана Кособуцкого (19-1, 18 KO) против нигерийца Эфе Аджагбы (18-1, 14 KO), сообщают Vesti.kz.

Поединок прошел в минувшие выходные в Талсе (США) и завершился дисквалификацией казахстанца. Последний отметился неоднократными ударами ниже пояса, а после очередной грязной выходки в четвертом раунде рефери остановил поединок. В итоге Кособуцкому засчитали поражение дисквалификацией.

"Кособуцкий нанес еще один удар ниже пояса в четвертом раунде по Аджагбе, и рефери справедливо дисквалифицирует этого грязного бойца. В добрый путь. Каким же надо быть отбросным боксером, чтобы намеренно так пакостить раз за разом.

Это был способ Кособуцкого уйти.

Этот бой был сумасшедшим!", - написал Рафаэль в "твиттере".

Отметим, что для Кособуцкого это было дебютное выступление в США, до этого он боксировал в Европе. Поражение от нигерийца стало для него первым на профи-ринге.

"Мерзкий бой, это было глупо...". СМИ - о первом поражении казахстанца в дебютном бою в США