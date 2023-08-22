Попытка №2. Батыр Джукембаев получил бой США

Стала известна дата следующего боя казахстанского боксера первого полусреднего веса Батыра Джукембаева (20-1, 16 КО), сообщают Vesti.kz.

По информации BoxRec.com, возвращение Джукембаева запланировано на 20 сентября в Плант-Сити (штат Флорида, США). Соперник пока неизвестен.

Для казахстанца предстоящий бой станет вторым в США. Дебют на американской сцене состоялся в 2021 году и закончился для Джукембаева первым поражением в карьере.

После этого Батыр провел по одному поединку в Канаде и Казахстане, которые завершились досрочной победой казахстанца.