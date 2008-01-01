Поляка Шеремету отстранили от бокса после поражения от Головкина в бою с четырьмя нокдаунами

Ему нужно хорошо восстановиться.

Камил Шеремета. Фото: Matcroom Boxing©
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Сегодня 18:03

Боксерская комиссия штата Флорида (США) на неопределенный срок отстранила Камила Шеремету (21-1, 5 КО) от проведения боев, сообщают Vesti.kz со ссылкой на портал BoxRec.

В минувшие выходные поляк потерпел поражение от казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), который защищал свой титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF. Шеремета четыре раза побывал в нокдауне, а затем не вышел на восьмой раунд. Теперь поляку необходимо время для нормального восстановления, для чего на него и наложены данные ограничения. 

Напомним, что Головкин в 21-й раз успешно защитил титул и побил рекорд легендарного американца Бернарда Хопкинса. Шеремета же потерпел первое поражение в карьере.

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Геннадий GGG Головкин Головкин-Шеремета Шеремета Камил IBF Профессиональный бокс Головкин Геннадий
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 18:03
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