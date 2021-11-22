"Полная доминация". В США восхитились победой Алимханулы нокаутом над экс-чемпионом мира

Победа казахстанского проспекта среднего веса Жанибека Алимханулы (11-0-0, 7 KO) над французом Хассаном Н'Дамом Н'Жикамом (38-6-0, 21 KO) сделала его позиции в Top Rank более выгодными. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил редактор сайта Delcotimes.com Джек МакКафферри. Эксперт высоко оценил успех казахстанца и объяснил решение судьи остановить поединок.

Соперники встретились 21 ноября в Лас-Вегасе (США). В третьем раунде Алимханулы отправил Н'Жикама в нокдаун, а в восьмом судья решил прекратить избиение француза, назвав казахстанца победителем боя за пояс WBO Global.

Видео полного боя, или как Алимханулы нокаутировал экс-чемпиона мира

"Алимханулы удивил очень зрелым боксом. Он с первых минут взял на себя работу первым номером и не оставил шансов Хассану. Все было ясно после первого нокдауна, вопросом времени было лишь то, сколько сможет продержаться ветеран. К его чести, он отказывался сдаваться, но полная доминация казахстанского проспекта вынудила судью прекратить избиение. Это было верное решение, поскольку Хассан однозначно не был способен перевернуть ход боя.

Эта победа открывает большие перспективы перед казахстанцем. Он нравится публике и может рассчитывать на дальнейшее повышение. Я уверен, что он уже один из главных приоритетов Top Rank", - отметил МакКафферри.

Отметим, что Н'Жикам не согласился с решением рефери остановить поединок, тогда как Алимханулы после этого успеха захотел боя с обладателем титула WBO в среднем дивизионе американцем Деметриусом Андраде (31-0, 19 KO).

Делами казахстанца занимается промоутерская компания Top Rank. Ее руководителем является Боб Арум, который недавно прекратил сотрудничество с чемпионом WBO в полусреднем весе американской звездой Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 КО).