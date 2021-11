"Я готов умереть". Появилось видео реакции экс-чемпиона на нокаут от Алимханулы

Экс-чемпион мира из Франции Хассан Н'Дам Н'Жикам (38-6, 21 КО) не согласился с решением рефери остановить бой в восьмом раунде против казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Жанибек Алимханулы избил экс-чемпиона мира и защитил титул

На видео Н'Жикам говорит: "Нет, нет. Я готов умереть". Однако судья отвечает: "С тебя хватит, это чересчур".

Janibek Alimkhanuly is now 11-0 7 KOs after his stoppage win over Hassan N'Dam N'Jikam in the 8th round. pic.twitter.com/tE39VVSP5M