Алимханулы стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы стал обязательным претендентом на титул WBO в среднем весе, которым владеет американец Деметриус Андраде. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщили в команде казахстанского боксера.

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Казахстанский боксер-средневес сегодня, 21 ноября, одержал победу над экс-чемпионом мира из Франции Хассаном Н'Дамом Н'Жикамом. Он завершил поединок в восьмом раунде из десяти и защитил свой пояс WBO Global. Видео полного боя можно посмотреть здесь.

Напомним, накануне Андраде победил ирландца Джейсона Куигли и защитил свой титул чемпиона WBO.