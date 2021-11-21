"Остерегайтесь его!". Экс-чемпион мира восхитился Алимханулы и предрек ему титул

Бывший чемпион мира по версиям WBO и WBA французский боксер Хассан Н'Дам Н'Жикам восхитился казахстанцем Жанибеком Алимханулы после боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Отличный парень, будущий чемпион мира. Остерегайтесь его!" - сказал Н'Жикам.

Напомним, сегодня, 21 ноября, казахстанский боксер-средневес одержал победу над Н'Жикамом, завершив поединок в восьмом раунде из десяти. Благодаря этой победе Алимханулы защитил свой пояс WBO Global. Видео полного боя можно посмотреть здесь.

Также после этого боя казахстанский боксер стал обязательным претендентом на титул WBO в среднем весе, которым владеет американец Деметриус Андраде.