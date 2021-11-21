"Творим историю!". Алимханулы после нокаута экс-чемпиона мира обратился к болельщикам

Казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы после победы над экс-чемпионом мира из Франции Хассаном Н'Дамом Н'Жикамом обратился к поклонникам его стиля, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Слава богу, мы одержали очередную победу! Это победа не только для меня, но и для поклонников QAZAQ STYLE в Казахстане и во всем мире! Мы творим историю!" - написал боксер в Instagram.

Напомним, Алимханулы, не знающий поражений, победил Н'Дама техническим нокаутом в восьмом раунде.

Видео полного боя, или как Алимханулы нокаутировал экс-чемпиона мира