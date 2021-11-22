Чемпион мира больше не будет бросать вызов Головкину

Обладатель титула WBO в среднем весе американец Деметриус Андраде (31-0, 19 KO) рассказал о дальнейших планах после досрочной победы над ирландцем Джейсоном Куигли (19-2, 14 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Нет никаких посланий. И я не собираюсь бросать вызовы, - приводит слова Андраде Fightnews.info. - Если хоть кто-то хочет драться - давай сделаем это. И дело здесь не только в Джермалле Чарло. Я говорю о всех, кто выступает на DAZN и подписан с Matchroom. Можно организовать кучу громких поединков.

Я продолжу побеждать. Мой рекорд 31-0, я непобежденный чемпион мира в двух весовых категориях, бывший участник Олимпиады-2008. Не знаю, что мне еще нужно сделать, но я не собираюсь никого вызывать. Если они готовы драться, то знают, как меня найти. Прямо сейчас я непобежденный и все еще чемпион... И я никуда не собираюсь уходить".

В минувшие выходные Андраде за два раунда разобрался с Куигли. Ранее Деметриус неоднократно вызывал на бой казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО). В последний раз промоутер Том Леффлер обозначил позицию GGG на вызовы американца.

Добавим, что другой казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) стал обязательным претендентом на титул WBO в среднем весе, которым владеет Андраде.