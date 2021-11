Стала известна реакция Головкина на вызов от непобежденного чемпиона мира

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), оригинальным образом ответил на вызов от обладателя титула WBO в этом же дивизионе Деметриуса Андраде (31-0, 19 КО) из США.

Накануне Андраде нокаутировал во втором раунде ирландца Джейсона Куигли (19-2, 14 КО) и защитил свой пояс. После победы американец бросил вызов Головкину.

В ответ на это Леффлер опубликовал в твиттере видео перепалки Андраде с Саулем "Канело" Альваресом, когда мексиканец назвал американца "ужасным бойцом" и обвинил его в боях с ноунеймами.

"Канело" и Головкин не согласны с тем, кто выиграл в их боях, но они оба согласны насчет Андраде", - написал Леффлер. Тем самым промоутер дал понять, что для GGG американец не представляет интереса.

@canelo and @GGGBoxing don’t agree on who won the their fights, but they both agree on @BooBooAndrade @EddieHearn @DAZNBoxing #AndradeQuigley pic.twitter.com/rrQxEejPOv