 9pWaBdJ1gqK8NC2QlS5GwPQjO1Mw6mNEuvSuxvLH
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Чемпион мира выбрал в соперники Головкина после защиты титула нокаутом

Чемпион мира выбрал в соперники Головкина после защиты титула нокаутом
©boxingscene.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Чемпион WBO в среднем весе американец Деметриус Андраде (31-0, 19 KO) назвал желаемых соперников после победы над ирландцем Джейсоном Куигли (19-2, 14 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой прошел в США и завершился во втором раунде в пользу Андраде.

Американец заявил, что хочет в следующий раз встретиться в ринге с мексиканцем Хайме Мунгией (38-0, 30 КО), а также победителем или проигравшим поединка Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) - Риота Мурата (16-2, 13 КО). При этом Андраде выразил разочарование по поводу того, что ему пока так и не устроили крупный бой.

Напомним, что бой Головкина и Мураты пройдет 29 декабря в Токио и будет объединительным.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Андраде Деметриус Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:59
Бокс
Победивший казахстанца на Олимпиаде узбекский боксер защитил свои титулы в профи Победивший казахстанца на Олимпиаде узбекский боксер защитил свои титулы в профи
Сегодня , 10:57
Бокс
Чемпион мира выбрал в соперники Головкина после защиты титула нокаутом Чемпион мира выбрал в соперники Головкина после защиты титула нокаутом
Сегодня , 10:19
Бокс
Чемпион мира в весе Головкина уничтожил претендента за два раунда Чемпион мира в весе Головкина уничтожил претендента за два раунда
Сегодня , 09:36
Бокс
Прямая трансляция боя казахстанского супертяжа за титул от WBC Прямая трансляция боя казахстанского супертяжа за титул от WBC
Сегодня , 09:08
Бокс
У соперника Головкина слетел третий бой за два месяца У соперника Головкина слетел третий бой за два месяца
Сегодня , 08:19
Бокс
Жанибек Алимханулы сделал вес перед боем с экс-чемпионом мира Жанибек Алимханулы сделал вес перед боем с экс-чемпионом мира
Сегодня , 07:41
Бокс
Временный чемпион UFC назвал место Головкина среди лучших боксеров современности Временный чемпион UFC назвал место Головкина среди лучших боксеров современности
Сегодня , 07:21
Бокс
Непобежденный казахстанский нокаутер прошел взвешивание перед боем за титул от WBC Непобежденный казахстанский нокаутер прошел взвешивание перед боем за титул от WBC
Вчера , 21:30
Бокс
"Каждый в Казахстане напоминает о бое Дычко с Меджидовым". Менеджер высказался о нокаутах в любителях и чемпионах в профи "Каждый в Казахстане напоминает о бое Дычко с Меджидовым". Менеджер высказался о нокаутах в любителях и чемпионах в профи
Вчера , 20:46
Бокс
Объявлены сроки, место первого боя и соперник Головкина в 2022 году Объявлены сроки, место первого боя и соперник Головкина в 2022 году
Вчера , 20:22
Бокс
Был в горячей точке в Чечне, имеет награды, пришел в спорт в 25 лет. Подробнее о следующем сопернике Дычко Был в горячей точке в Чечне, имеет награды, пришел в спорт в 25 лет. Подробнее о следующем сопернике Дычко
Вчера , 20:01
Бокс
"Это дело всей моей жизни". Лукас - откровенно о боксе, красоте, будущем и совете девушкам "Это дело всей моей жизни". Лукас - откровенно о боксе, красоте, будущем и совете девушкам
Вчера , 19:08
Бокс
"Имею право". "Канело" - о решении покорить пятый дивизион и выборе соперника с 25 нокаутами "Имею право". "Канело" - о решении покорить пятый дивизион и выборе соперника с 25 нокаутами
Вчера , 16:37
Бокс
"Ты чего творишь? Не убивай его!". Казахстанский супертяж-нокаутер напугал тренера "Канело" "Ты чего творишь? Не убивай его!". Казахстанский супертяж-нокаутер напугал тренера "Канело"
Вчера , 15:39
Бокс
"Канело" впервые встретился лицом к лицу со следующим соперником "Канело" впервые встретился лицом к лицу со следующим соперником
Вчера , 13:24
Бокс
Алимханулы предрекли поражение в бою с экс-чемпионом мира Алимханулы предрекли поражение в бою с экс-чемпионом мира
Вчера , 11:36
Бокс
"Ты думаешь, я не готов, малыш?". Алимханулы и экс-чемпион мира устроили перепалку перед боем в США "Ты думаешь, я не готов, малыш?". Алимханулы и экс-чемпион мира устроили перепалку перед боем в США
Вчера , 10:55
Бокс
Альварес может подняться в супертяжелый вес и провести бой с Усиком Альварес может подняться в супертяжелый вес и провести бой с Усиком
Вчера , 10:14
Бокс
Жанибек Алимханулы провел дуэль взглядов с экс-чемпионом мира перед боем в Лас-Вегасе Жанибек Алимханулы провел дуэль взглядов с экс-чемпионом мира перед боем в Лас-Вегасе
Вчера , 09:35
Бокс
Сауль Альварес сделал заявление о третьем бое с Головкиным в Мексике Сауль Альварес сделал заявление о третьем бое с Головкиным в Мексике
Вчера , 08:01
Бокс
WBC проведет Конвенцию в Казахстане. Сауль Альварес передал эстафету WBC проведет Конвенцию в Казахстане. Сауль Альварес передал эстафету
Вчера , 00:19
Бокс
В Казахстане в прямом эфире покажут бой Жана Кособуцкого за титул от WBC В Казахстане в прямом эфире покажут бой Жана Кособуцкого за титул от WBC
18 ноября, 23:03
Бокс
"Данияр бросил вызов боксеру из Golden Boy". Менеджер рассказал историю про Елеусинова и соперника из США "Данияр бросил вызов боксеру из Golden Boy". Менеджер рассказал историю про Елеусинова и соперника из США
18 ноября, 22:01
Бокс
Промоутер проговорился о контракте с соперником Данияра Елеусинова и разъяснил выбор пояса чемпиона мира Промоутер проговорился о контракте с соперником Данияра Елеусинова и разъяснил выбор пояса чемпиона мира
18 ноября, 21:25
Бокс
"Они боятся судейства в Казахстане". Менеджер рассказал о "страхах" соперников казахстанского супертяжа-нокаутера "Они боятся судейства в Казахстане". Менеджер рассказал о "страхах" соперников казахстанского супертяжа-нокаутера
18 ноября, 20:41
Бокс
"Второго шанса может уже не быть". Промоутер высказался о профи-дебюте Левита и переговорах с Ахмедовым и Джукембаевым "Второго шанса может уже не быть". Промоутер высказался о профи-дебюте Левита и переговорах с Ахмедовым и Джукембаевым
18 ноября, 17:43
Бокс
Непобежденный казахстанский боксер получил бой за титул WBO. Есть дата и место Непобежденный казахстанский боксер получил бой за титул WBO. Есть дата и место
18 ноября, 17:03
Бокс
Дебют в США? Стали известны новые подробности следующего боя Садриддина Ахмедова Дебют в США? Стали известны новые подробности следующего боя Садриддина Ахмедова
18 ноября, 14:52
Бокс
Обидчик капитана сборной Казахстана на Олимпиаде-2020 подписал контракт с промоутером Алимханулы Обидчик капитана сборной Казахстана на Олимпиаде-2020 подписал контракт с промоутером Алимханулы
18 ноября, 13:59
Бокс
27 досрочных и 36 побед. Стал известен соперник казахстанского супертяжа-нокаутера на вечере бокса Елеусинова 27 досрочных и 36 побед. Стал известен соперник казахстанского супертяжа-нокаутера на вечере бокса Елеусинова
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus