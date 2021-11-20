Чемпион мира выбрал в соперники Головкина после защиты титула нокаутом

Чемпион WBO в среднем весе американец Деметриус Андраде (31-0, 19 KO) назвал желаемых соперников после победы над ирландцем Джейсоном Куигли (19-2, 14 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой прошел в США и завершился во втором раунде в пользу Андраде.

Американец заявил, что хочет в следующий раз встретиться в ринге с мексиканцем Хайме Мунгией (38-0, 30 КО), а также победителем или проигравшим поединка Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) - Риота Мурата (16-2, 13 КО). При этом Андраде выразил разочарование по поводу того, что ему пока так и не устроили крупный бой.

Напомним, что бой Головкина и Мураты пройдет 29 декабря в Токио и будет объединительным.