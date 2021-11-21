"Стал ближе к действующим чемпионам". Алимханулы после мощной победы записал видеообращение

Казахстанский боксер-средневес Жанибек Алимханулы записал видеообращение после победы над экс-чемпионом мира из Франции Хассаном Н'Дамом Н'Жикамом, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он отметил, что идет правильным путем.

"Поздравляю всех с победой! Это не только моя победа, это победа всей команды. Второй раз остановил бывшего чемпиона мира. Это значит, мы идем правильным путем и стали ближе к действующим чемпионам. Ощущал вашу поддержку. В будущем хочу оставить след Qazaq style в мире, в истории", - сказал боксер.

Напомним, Алимханулы победил Н'Дама техническим нокаутом в восьмом раунде. Эта победа стала для небитого казахстанца 11-й в профи и седьмой досрочной. Он защитил свой пояс WBO Global. Также он владеет титулом WBC Continental.

Видео полного боя, или как Алимханулы нокаутировал экс-чемпиона мира