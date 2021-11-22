Непобежденный чемпион мира ушел от промоутера Алимханулы

Действующий чемпион WBO американский полусредневес Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) отчетливо дал понять, что следующий этап карьеры он проведет уже не под крылом промоутера Боба Арума (Top Rank), сообщает vRINGe.com.

Об этом Кроуфорд заявил на пресс-конференции после того, как одержал свою самою знаковую победу в карьере - остановил в десятом раунде экс-двукратного чемпиона мира соотечественника Шона Портера (31-4-1, 17 КО).

Претензии чемпиона все те же - промоутер не сумел сделать ему обещанные топ-бои с лидерами дивизиона американцем Эрролом Спенсом и филиппинцем Мэнни Пакьяо. Арум на пресс-конференции пытался делать хорошую мину при плохой игре, заявил: "Самый прибыльный бой Кроуфорда будет весной".

На что Кроуфорд жестко ответил: "Боб не смог сделать мне бой со Спенсом тогда, когда мы работали вместе. Как он собирается обеспечить меня этим поединком сейчас, когда я больше не с ним? Моя карьера продолжается. Хочу пожелать всем самого наилучшего. Мое решение? Оно уже принято".

Чемпион пока что не знает, на какой платформе продолжит карьеру: "Не знаю. Сперва хочу хорошенько отдохнуть после всех столкновений головами. А затем мы сядем за стол, рассмотрим все варианты. Вот тогда и поймем, какой из них круче всего для Кроуфорда и его карьеры".

Отношения между Кроуфордом и Арумом испортились после того, как промоутер заявил, что уже "и так потерял миллионы на Теренсе", продолжал обвинять того в нежелании помогать раскручивать поединки (Кроуфорд не любит пресс-конференции и общение со СМИ), а также в чрезмерно выверенном "скучном" стиле боксирования.

Все лучшие бойцы дивизиона сотрудничают с Элом Хэймоном, боксируют на Premier Boxing Champions. В том числе и чемпионы Спенс (WBC/IBF) и Йорденис Угас (WBA Super).

Напомним, что Арум ведет дела казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО), который в минувшие выходные в карде у Кроуфорда нокаутировал экс-чемпиона мира Хассана Н'Дама Н'Жикама (38-6, 21 КО).