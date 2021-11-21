Кроуфорд защитил титул чемпиона мира в главном бою вечера бокса с участием Алимханулы

Американец Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отобрать титул у боксера, не знающего поражений, попытался его соотечественник Шон Портер. Их бой стал главным на шоу от Top Rank в Лас-Вегасе. Он был запланирован на 12 раундов, но не продлился всю дистанцию. В десятом раунде Кроуфорд дважды отправил Портера в нокдаун, после чего угол упавшего остановил избиение.

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Для Кроуфорда эта победа стала 38-й в 38 боях в профи и 29-й досрочной. Портер же потерпел четвертое поражение в карьере.

Напомним, что в андеркарте этого вечера бокса выступил казахстанский средневес Жанибек Алимханулы, который не оставил шансов экс-чемпиону мира Хассану Н'Даму Н'Жикаму.

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