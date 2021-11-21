Геннадий Головкин получил обязательного претендента на чемпионский титул

Определился обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе, который принадлежит казахстанцу Геннадию Головкину, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Им стал бразильский боксер Эскива Фалькао, который выиграл это право в бою с канадцем Патрисом Вольни. Поединок прошел в рамках вечера от Top Rank в Лас-Вегасе. В шестом раунде боксеры жестко столкнулись головами, у Фалькао открылось кровотечение и бой был остановлен. В итоге судьи отдали победу бразильцу.

Following the headbutt, @esquivafalcao is unable to continue and this one heads to the scorecards ⤵️



Order #CrawfordPorter now: https://t.co/EOg8FcXj8F pic.twitter.com/8QVcVeSvzs — Top Rank Boxing (@trboxing) November 21, 2021

Напомним, что в андеркарте этого вечера бокса выступил казахстанский средневес Жанибек Алимханулы, который не оставил шансов экс-чемпиону мира Хассану Н'Даму Н'Жикаму.

Главным же событием станет схватка между американцами Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО) и Шоном Портером (31-3-1, 17 КО).

Видео полного боя, или как Алимханулы нокаутировал экс-чемпиона мира