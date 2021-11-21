 2iP4ZSR6iFTqYNVHP4bTAL7IVNBtGkZpmUTXk5p2
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Геннадий Головкин получил обязательного претендента на чемпионский титул

Геннадий Головкин получил обязательного претендента на чемпионский титул
©DAZN
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Определился обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе, который принадлежит казахстанцу Геннадию Головкину, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Им стал бразильский боксер Эскива Фалькао, который выиграл это право в бою с канадцем Патрисом Вольни. Поединок прошел в рамках вечера от Top Rank в Лас-Вегасе. В шестом раунде боксеры жестко столкнулись головами, у Фалькао открылось кровотечение и бой был остановлен. В итоге судьи отдали победу бразильцу.

Напомним, что в андеркарте этого вечера бокса выступил казахстанский средневес Жанибек Алимханулы, который не оставил шансов экс-чемпиону мира Хассану Н'Даму Н'Жикаму.

Главным же событием станет схватка между  американцами Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО) и Шоном Портером (31-3-1, 17 КО).

Видео полного боя, или как Алимханулы нокаутировал экс-чемпиона мира

 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Профессиональный бокс IBF

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:05
Бокс
"Стал ближе к действующим чемпионам". Алимханулы после мощной победы записал видеообращение "Стал ближе к действующим чемпионам". Алимханулы после мощной победы записал видеообращение
Сегодня , 12:30
Бокс
"Творим историю!". Алимханулы после нокаута экс-чемпиона мира обратился к болельщикам "Творим историю!". Алимханулы после нокаута экс-чемпиона мира обратился к болельщикам
Сегодня , 11:21
Бокс
Кроуфорд защитил титул чемпиона мира в главном бою вечера бокса с участием Алимханулы Кроуфорд защитил титул чемпиона мира в главном бою вечера бокса с участием Алимханулы
Сегодня , 11:00
Бокс
Геннадий Головкин получил обязательного претендента на чемпионский титул Геннадий Головкин получил обязательного претендента на чемпионский титул
Сегодня , 10:01
Бокс
Видео полного боя, или как Алимханулы нокаутировал экс-чемпиона мира Видео полного боя, или как Алимханулы нокаутировал экс-чемпиона мира
Сегодня , 09:25
Бокс
Жанибек Алимханулы избил экс-чемпиона мира и защитил титул Жанибек Алимханулы избил экс-чемпиона мира и защитил титул
Сегодня , 08:44
Бокс
Нокдаун и нокаут. Видео полного боя казахстанского супертяжа за титул от WBC Нокдаун и нокаут. Видео полного боя казахстанского супертяжа за титул от WBC
Сегодня , 07:48
Бокс
Видео нокаута, или как казахстанский супертяж вырубил соперника и завоевал второй пояс Видео нокаута, или как казахстанский супертяж вырубил соперника и завоевал второй пояс
Сегодня , 07:25
Бокс
Непобежденный казахстанский супертяж нокаутировал соперника и завоевал титул от WBC Непобежденный казахстанский супертяж нокаутировал соперника и завоевал титул от WBC
Вчера , 23:00
Бокс
Прямая трансляция титульного боя Жанибека Алимханулы против экс-чемпиона мира Прямая трансляция титульного боя Жанибека Алимханулы против экс-чемпиона мира
Вчера , 20:50
Бокс
Чемпион мира сделал прогноз на бой Головкина против "суперчемпиона" Чемпион мира сделал прогноз на бой Головкина против "суперчемпиона"
Вчера , 20:07
Бокс
"Жәнібектің қазақша боксы бар". Мырзағали Айтжанов Әлімханұлының келесі айқасы жайлы "Жәнібектің қазақша боксы бар". Мырзағали Айтжанов Әлімханұлының келесі айқасы жайлы
Вчера , 17:17
Бокс
Стала известна реакция Головкина на вызов от непобежденного чемпиона мира Стала известна реакция Головкина на вызов от непобежденного чемпиона мира
Вчера , 15:38
Бокс
Стали известны первые участники андеркарта объединительного боя Головкина с "суперчемпионом" Стали известны первые участники андеркарта объединительного боя Головкина с "суперчемпионом"
Вчера , 15:20
Бокс
Казахстанский боксер из Golden Boy получил бой против "Матадора" с 19 нокаутами Казахстанский боксер из Golden Boy получил бой против "Матадора" с 19 нокаутами
Вчера , 13:22
Бокс
Известный промоутер призвал Головкина согласиться на бой с чемпионом мира Известный промоутер призвал Головкина согласиться на бой с чемпионом мира
Вчера , 11:59
Бокс
Победивший казахстанца на Олимпиаде узбекский боксер защитил свои титулы в профи Победивший казахстанца на Олимпиаде узбекский боксер защитил свои титулы в профи
Вчера , 10:57
Бокс
Чемпион мира выбрал в соперники Головкина после защиты титула нокаутом Чемпион мира выбрал в соперники Головкина после защиты титула нокаутом
Вчера , 10:19
Бокс
Чемпион мира в весе Головкина уничтожил претендента за два раунда Чемпион мира в весе Головкина уничтожил претендента за два раунда
Вчера , 09:36
Бокс
Прямая трансляция боя казахстанского супертяжа за титул от WBC Прямая трансляция боя казахстанского супертяжа за титул от WBC
Вчера , 09:08
Бокс
У соперника Головкина слетел третий бой за два месяца У соперника Головкина слетел третий бой за два месяца
Вчера , 08:19
Бокс
Жанибек Алимханулы сделал вес перед боем с экс-чемпионом мира Жанибек Алимханулы сделал вес перед боем с экс-чемпионом мира
Вчера , 07:41
Бокс
Временный чемпион UFC назвал место Головкина среди лучших боксеров современности Временный чемпион UFC назвал место Головкина среди лучших боксеров современности
Вчера , 07:21
Бокс
Непобежденный казахстанский нокаутер прошел взвешивание перед боем за титул от WBC Непобежденный казахстанский нокаутер прошел взвешивание перед боем за титул от WBC
19 ноября, 21:30
Бокс
"Каждый в Казахстане напоминает о бое Дычко с Меджидовым". Менеджер высказался о нокаутах в любителях и чемпионах в профи "Каждый в Казахстане напоминает о бое Дычко с Меджидовым". Менеджер высказался о нокаутах в любителях и чемпионах в профи
19 ноября, 20:46
Бокс
Объявлены сроки, место первого боя и соперник Головкина в 2022 году Объявлены сроки, место первого боя и соперник Головкина в 2022 году
19 ноября, 20:22
Бокс
Был в горячей точке в Чечне, имеет награды, пришел в спорт в 25 лет. Подробнее о следующем сопернике Дычко Был в горячей точке в Чечне, имеет награды, пришел в спорт в 25 лет. Подробнее о следующем сопернике Дычко
19 ноября, 20:01
Бокс
"Это дело всей моей жизни". Лукас - откровенно о боксе, красоте, будущем и совете девушкам "Это дело всей моей жизни". Лукас - откровенно о боксе, красоте, будущем и совете девушкам
19 ноября, 19:08
Бокс
"Имею право". "Канело" - о решении покорить пятый дивизион и выборе соперника с 25 нокаутами "Имею право". "Канело" - о решении покорить пятый дивизион и выборе соперника с 25 нокаутами
19 ноября, 16:37
Бокс
"Ты чего творишь? Не убивай его!". Казахстанский супертяж-нокаутер напугал тренера "Канело" "Ты чего творишь? Не убивай его!". Казахстанский супертяж-нокаутер напугал тренера "Канело"
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus