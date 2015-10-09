Почему тренер не разрешил Алимханулы заниматься в своей секции? История из детства чемпиона

Тренер по боксу Мурат Сихимбаев, который работал с Жанибеком Алимханулы (17-0, 12 КО) с шести лет до начала его профессиональной карьеры, дал большое интервью YouTube-каналу SauBall. В нем он рассказал как о прошлом казахстанского чемпиона, так и поделился мнением касательно его будущего, сообщают Vesti.kz.

Одной из тем было воспоминание о том, как дошкольник Алимханулы пытался попасть в детскую секцию бокса в родном селе Жыланды (Алматинская область).

"Когда Жанибек впервые пришел в секцию бокса, ему было шесть лет. В тот момент его мать, отдавая сына в нулевой класс, привела его ко мне. До этого там работал тренер по имени Галым, и когда он открыл свою секцию, то не взял Жанибека из-за того, что он был слишком мал. Тогда я ему сказал: "Галым, что тебе с этого? Не отбивай у него желания, если он хочет заниматься боксом, то пусть приходит, никакого вреда от этого не будет". В итоге этот тренер проработал там год, а после его ухода я все взял в свои руки. Сами помните, что на Олимпиаде 2000 года Бекзат Саттарханов и Ермахан Ибраимов стали чемпионами. То, как они поднимали флаг Казахстана на мировой арене, пробудило в детях чувство национальной гордости. Все они в тот период начали заниматься боксом и борьбой. Жанибеку было почти семь лет, и его мама сказала, что он хочет заниматься боксом. Я сказал, чтобы он приходил в зал", - рассказал Сихимбаев.

Полностью интервью с тренером, который проработал с Алимханулы около 17 лет, можете посмотреть ниже:

Отметим, что сейчас 32-летний Алимханулы является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBO и IBF.