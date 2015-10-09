Чемпион мира потряс Алимханулы в спарринге: будет бой за три титула?

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе доминиканец Карлос Адамес (24-1-1, 18 КО) раскрыл подробности совместных тренировок с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17-0, 12 КО), владеющим титулами WBO и IBF в этом же дивизионе, передают Vesti.kz.

Так, Адамес похвастался в сосцетях:

"Если бы вы только знали, сколько суперсредневесов я потряс в спаррингах".

На что один подписчиков отметил, что Алимханулы сделал ему больно. Домиканец ответил:

"Да, его тоже потряс. В зале Роберта Гарсии".

I Did. In Robert García gym. — Carlos Adames (@BroncoAdames) June 2, 2025

Ранее сообщалось, что Алимханулы и Адамес ведут переговоры об объединительном поединке. Сообщалось, что стороны договорились на лето.

В последний раз казахстанский чемпион появлялся на ринге 5 апреля в Астане. Тогда он успешно защитил титулы WBO и IBF против француза Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 КО), отправив соперника в нокаут в пятом раунде.

Стало известно, почему чемпион мира с 41-0 отказался от боя с Алимханулы