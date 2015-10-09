Промоутер сделал заявление о бое, который может изменить судьбу Алимахнулы

Промоутер Инго Фолькманн, управляющий AGON Boxing, сделал заявление об отборочном поединке IBF в среднем весе между итальянцем Этиносой Олихой (21-0, 9 КО) и американцем Остином Уильямсом (18-1, 12 КО), передают Vesti.kz.

19 июля во Фриско (штат Техас, США) боксеры проведут между собой бой, который определит следующего обязательного соперника для объединенного чемпиона дивизиона - казахстанца Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО).

Следующий соперник Жанибека?

Фолькманн, являющийся промоутером Олихи, уверен, что именно его подопечный станет следующим оппонентом уроженца Жыланды.

"Мы очень гордимся Этиносой и развитием всей нашей команды. Наша цель - снова укрепить позиции немецкого бокса на международном уровне и дать нашим боксерам реальные шансы на чемпионство мира. Тот факт, что мы снова выводим боксера в финальный отборочный турнир, показывает, что мы на правильном пути", - цитирует слова Инго DAZN.

Изменят судьбу Алимханулы?

Обязательная защита титула может внести коррективы в амбициозные планы Жанибека Алимханулы, который нацелен на объединение всех поясов и звание абсолютного чемпиона мира в среднем весе. Казахстанский боксер рассчитывает уже в этом году выйти на бой против обладателя титула WBC - доминиканца Карлоса Адамеса (24-1-1, 18 КО).

Помимо этого, в числе приоритетных целей Алимханулы значится поединок с чемпионом WBA - кубинцем Эрисланди Ларой (31-3, 19 КО). Финальной точкой на пути к абсолюту казахстанец видит мегабой с мексиканской суперзвездой Саулем "Канело" Альваресом (62-2-2, 39 КО), который по-прежнему остается одной из главных фигур мирового бокса.

Объявлены дата и место боя, который определит судьбу Алимханулы