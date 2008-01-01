Пакьяо может провести бой с чемпионом мира в весе Елеусинова

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо заинтересован в объединительном поединке против обладателя титулов WBC и IBF Эррола Спенса, передает fightnews.info.

Филиппинец остался под впечатлением от недавней победы американца, который успешно защитил в минувшие выходные свои титулы, перебоксировав своего соотечественника Дэнни Гарсию.

Бой Пакьяо со Спенсом может состояться в 2021 году.

Напомним, что в полусреднем весе выступает казахстанец Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО), который недавно завоевал свой первый титул в карьере - пояс IBF Intercontinental.