Пакьяо может провести бой с чемпионом мира в весе Елеусинова

Он впечатлен последней победой американца.

Мэнни Пакьяо. Фото: maxboxing.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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7 декабря 21:21

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо заинтересован в объединительном поединке против обладателя титулов WBC и IBF Эррола Спенса, передает fightnews.info.

Филиппинец остался под впечатлением от недавней победы американца, который успешно защитил в минувшие выходные свои титулы, перебоксировав своего соотечественника Дэнни Гарсию. 

Бой Пакьяо со Спенсом может состояться в 2021 году.

Напомним, что в полусреднем весе выступает казахстанец Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО), который недавно завоевал свой первый титул в карьере - пояс IBF Intercontinental.

Метки:
Пакьяо Мэнни Елеусинов Данияр Спенс Эррол Профессиональный бокс
Бокс Профи-бокс
0
7 декабря 21:21
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