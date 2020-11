Данияр Елеусинов нокаутировал экс-чемпиона и завоевал первый титул в карьере

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов завоевал пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе, передает корреспондент Vesti.kz.

Вакантный титул стоял на кону боя с бывшим чемпионом мира из Намибии Джулиусом Индонго, в котором казахстанец одержал победу техническим нокаутом.

Этот поединок стал для Елеусинова десятым в профи. Он впервые в карьере получил возможность драться за титул.

Бой был запланирован на десять раундов и стал частью андеркарта вечера профессионального бокса в Голливуде (штат Флорида, США), главным событием которого станет встреча двух бывших соперников Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) - Дэниэла Джейкобса (36-3, 30 КО) и Габриэля Росадо (25-12-1, 14 КО).

Елеусинов отправил соперника в нокдаун уже в первом раунде. Во втором раунде Индонго снова оказался на канвасе, и рефери остановил поединок.

Казахстанец выиграл все свои бои в профи. Для Индонго же это поражение стало третьим в карьере.

???????? Blistering performance from Yeleussinov sees him stop Indongo in the second and secure his first pro title! #YeleussinovIndongo#JacobsRosado | @DAZNBoxing pic.twitter.com/HnikfXIF6q — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) November 28, 2020

