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Данияр Елеусинов нокаутировал экс-чемпиона и завоевал первый титул в карьере

Он дрался в карде боя Джейкобс - Росадо.

Данияр Елеусинов нокаутировал экс-чемпиона и завоевал первый титул в карьере
Фото: Matchroom Boxing©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов завоевал пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе, передает корреспондент Vesti.kz

Вакантный титул стоял на кону боя с бывшим чемпионом мира из Намибии Джулиусом Индонго, в котором казахстанец одержал победу техническим нокаутом.

Этот поединок стал для Елеусинова десятым в профи. Он впервые в карьере получил возможность драться за титул.

Бой был запланирован на десять раундов и стал частью андеркарта вечера профессионального бокса в Голливуде (штат Флорида, США), главным событием которого станет встреча двух бывших соперников Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) - Дэниэла Джейкобса (36-3, 30 КО) и Габриэля Росадо (25-12-1, 14 КО).

Елеусинов отправил соперника в нокдаун уже в первом раунде. Во втором раунде Индонго снова оказался на канвасе, и рефери остановил поединок.

Казахстанец выиграл все свои бои в профи. Для Индонго же это поражение стало третьим в карьере.

Головкин посетил вечер бокса с участием Елеусинова и своих бывших соперников

 

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Метки:
Елеусинов Данияр Джейкобс Дэниэл Росадо Габриэль Индонго Джулиус IBF Профессиональный бокс

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