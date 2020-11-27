Гром в Намибии. Олимпийский чемпион Елеусинов против бывшего чемпиона мира Индонго

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Завтра утром по столичному времени олимпийский чемпион Данияр Елеусинов выйдет на ринг против одного из самых коварных соперников на сегодняшний день. Ему предстоит проверка в бою против экс-чемпиона мира из Намибии Джулиуса Индонго.
Прогремит ли гром для Джулиуса, или будет ликвидирована гроза из Казахстана - в материале Vesti.kz.
Боксеры могли встретиться еще в начале этого года. Их поединок был запланирован в марте, однако в организацию вмешалась пандемия - встреча была отправлена в резерв.
Затем их файт определили на вечер бокса 17 апреля. В рамках шоу наш олимпийский чемпион мог сделать весомую заявку в распределении сил в первом полусреднем дивизионе, выйдя на ринг против вязкого Индонго. Но и в этот раз карьерные планы не удалось реализовать.
И здорово, что в итоге после всех переносов противостояние осталось активным. Ведь на сегодняшний день Индонго - лучшая партия Елеусинова, которую он мог сыграть с учетом всех условий.
Сразиться с экс-чемпионом мира, да еще таким дерзким и с откалиброванным потоком внимания к своей персоне - прекрасный ход и однозначно ступень вверх. К тому же Данияр пройдет невероятную проверку. И в начальных раундах вполне может быть так, что проверка получится на прочность и умение выживать.
Намибиец - король дебютов. Он крайне опасен в стартовых раундах. Это отмечают многие эксперты, рисовавшие его портрет. Тенденция прослеживается и во время просмотра его поединков. В свое время мы давали определение этого эффекта: Индонго - мастер резких и четких ударов в начале боя. Многие его соперники полегли от хлесткого выстрела, так и не поняв, что именно произошло.
Что еще плохого можно ожидать от Джулиуса? Маневр на монотонность с последующим резким ударом. Здесь важно Данияру не терять концентрацию, иначе можно поплатиться. Например, "лечь", оказаться в нокдауне.
Антропометрия. Вот к чему следует быстрее адаптироваться казахстанскому боксеру. Индонго заметно крупнее Данияра. И на первых порах это будет проблемой для нашего олимпийца. Как убрать разрыв? Техникой. Ведь Джулиус довольно прямолинеен, вязок.
Однако напряжение, вызванное сумбурными и раскидистыми атаками Джулиуса, придется сохранять на протяжении всего периода встречи. Либо же можно попробовать найти подход и решить все досрочно. Но не открываться в начале боя. И здесь снова приведем пример Эдуарда Трояновского. Намибиец в тот вечер попал просто шикарно.
К слову, давить на Индонго особо ничего не будет. Он свою минуту славы, скорее всего, пережил. Побыл в статусе чемпиона мира, сразился с одним из лучших боксеров мира, заработал, прославил свое имя.
Сейчас он отошел в тень, в то время как Елеусинов только начинает свой путь. Потенциал нужно реализовывать, а значит поражение откинет Данияра далеко назад. Ведь в случае неудачи его могут списать со счетов как несостоятельного. Так что статус фаворита будет несколько давить. Правда, только в начале.
"У Данияра отличные шансы. Я бы даже сказал, что любой результат, кроме его победы, станет сенсацией. Списывать Индонго со счетов напрочь не следует - ударить он в состоянии, и если попадет куда и когда надо, все лихие прогнозы и смелые планы пойдут прахом.
Но Елеусинов просто намного выше классом и такого соперника должен проходить без шума и пыли. Пускай у африканца имеется чемпионское прошлое, его бои с Кроуфордом и Прогрейсом наглядно показали, кто есть кто", - озвучил недавно эксперт Антон Горюнов.
Намибиец уже больше года не выходил на ринг. Елеусинов легко его может "размотать" физически, заставить допускать ошибки в обороне, в контратаках. И есть большая доля вероятности, что в Намибии прогремит гром.
"Я благодарю Индонго за то, что он принял этот вызов. Он бывший чемпион мира, который приедет драться.
Это будет отличный бой для меня и отличное боксерское шоу на Hard Rock. Я собираюсь показать, что я лучший боец, и Индонго увидит лучшее от Данияра Елеусинова. Надеюсь, моим поклонникам понравится это шоу", - сказал казахстанец
Откровенно говоря, преград особо нет. Вернее есть, но не такие, с которыми бы не справился олимпийский чемпион. Вполне вероятно, что на передний план выйдут борьба и стиль. Но и динамика не сбрасывается со счетов.
Кто знает, может бойцы устроят рубку. Хотя Данияр не из тех, у кого кровь горячая - он действует четко и хладнокровно. Ждем крутой бой, "Казахский гром"!
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