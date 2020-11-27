Гром в Намибии. Олимпийский чемпион Елеусинов против бывшего чемпиона мира Индонго

Завтра утром по столичному времени олимпийский чемпион Данияр Елеусинов выйдет на ринг против одного из самых коварных соперников на сегодняшний день. Ему предстоит проверка в бою против экс-чемпиона мира из Намибии Джулиуса Индонго.



Прогремит ли гром для Джулиуса, или будет ликвидирована гроза из Казахстана - в материале Vesti.kz.



Боксеры могли встретиться еще в начале этого года. Их поединок был запланирован в марте, однако в организацию вмешалась пандемия - встреча была отправлена в резерв.Затем их файт определили на вечер бокса 17 апреля. В рамках шоу наш олимпийский чемпион мог сделать весомую заявку в распределении сил в первом полусреднем дивизионе, выйдя на ринг против вязкого Индонго. Но и в этот раз карьерные планы не удалось реализовать.И здорово, что в итоге после всех переносов противостояние осталось активным. Ведь на сегодняшний день Индонго - лучшая партия Елеусинова, которую он мог сыграть с учетом всех условий.Сразиться с экс-чемпионом мира, да еще таким дерзким и с откалиброванным потоком внимания к своей персоне - прекрасный ход и однозначно ступень вверх. К тому же Данияр пройдет невероятную проверку. И в начальных раундах вполне может быть так, что проверка получится на прочность и умение выживать.Намибиец - король дебютов. Он крайне опасен в стартовых раундах. Это отмечают многие эксперты, рисовавшие его портрет. Тенденция прослеживается и во время просмотра его поединков. В свое время мы давали определение этого эффекта: Индонго - мастер резких и четких ударов в начале боя. Многие его соперники полегли от хлесткого выстрела, так и не поняв, что именно произошло.Что еще плохого можно ожидать от Джулиуса? Маневр на монотонность с последующим резким ударом. Здесь важно Данияру не терять концентрацию, иначе можно поплатиться. Например, "лечь", оказаться в нокдауне.Антропометрия. Вот к чему следует быстрее адаптироваться казахстанскому боксеру. Индонго заметно крупнее Данияра. И на первых порах это будет проблемой для нашего олимпийца. Как убрать разрыв? Техникой. Ведь Джулиус довольно прямолинеен, вязок.Однако напряжение, вызванное сумбурными и раскидистыми атаками Джулиуса, придется сохранять на протяжении всего периода встречи. Либо же можно попробовать найти подход и решить все досрочно. Но не открываться в начале боя. И здесь снова приведем пример Эдуарда Трояновского. Намибиец в тот вечер попал просто шикарно.К слову, давить на Индонго особо ничего не будет. Он свою минуту славы, скорее всего, пережил. Побыл в статусе чемпиона мира, сразился с одним из лучших боксеров мира, заработал, прославил свое имя.Сейчас он отошел в тень, в то время как Елеусинов только начинает свой путь. Потенциал нужно реализовывать, а значит поражение откинет Данияра далеко назад. Ведь в случае неудачи его могут списать со счетов как несостоятельного. Так что статус фаворита будет несколько давить. Правда, только в начале."У Данияра отличные шансы. Я бы даже сказал, что любой результат, кроме его победы, станет сенсацией. Списывать Индонго со счетов напрочь не следует - ударить он в состоянии, и если попадет куда и когда надо, все лихие прогнозы и смелые планы пойдут прахом.Но Елеусинов просто намного выше классом и такого соперника должен проходить без шума и пыли. Пускай у африканца имеется чемпионское прошлое, его бои с Кроуфордом и Прогрейсом наглядно показали, кто есть кто", - озвучил недавно эксперт Антон Горюнов.Намибиец уже больше года не выходил на ринг. Елеусинов легко его может "размотать" физически, заставить допускать ошибки в обороне, в контратаках. И есть большая доля вероятности, что в Намибии прогремит гром."Я благодарю Индонго за то, что он принял этот вызов. Он бывший чемпион мира, который приедет драться.Это будет отличный бой для меня и отличное боксерское шоу на Hard Rock. Я собираюсь показать, что я лучший боец, и Индонго увидит лучшее от Данияра Елеусинова. Надеюсь, моим поклонникам понравится это шоу", - сказал казахстанецОткровенно говоря, преград особо нет. Вернее есть, но не такие, с которыми бы не справился олимпийский чемпион. Вполне вероятно, что на передний план выйдут борьба и стиль. Но и динамика не сбрасывается со счетов.Кто знает, может бойцы устроят рубку. Хотя Данияр не из тех, у кого кровь горячая - он действует четко и хладнокровно. Ждем крутой бой, "Казахский гром"!