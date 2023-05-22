Озвучены гонорары Хэйни и Ломаченко в бою за звание "абсолюта"

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Вчера 20:59
©Top Rank

В ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе (США) состоялся PPV-вечер бокса, организованный промоутерской компанией Top Rank. Главным событием шоу был поединок за титул абсолютного чемпиона легкого веса (до 61,2 кг) между американским боксером Девином Хэйни (30-0, 15 KO) и украинским экс-чемпионом Василием Ломаченко (17-3, 11 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По итогам упорной 12-раундовой схватки победу одержал Хэйни спорным, но единогласным решением судей, со счетами 116-112 и 115-113 (дважды).

Недавно после окончания этого события обозреватель ESPN Майк Коппинджер раскрыл информацию о гарантированных гонорарах обоих главных боксеров.

Согласно его данным, Хэйни получит четыре миллиона долларов, а Ломаченко - три миллиона.

Стремительно стоит отметить, что эти цифры не включают проценты от продажи платных трансляций и билетов на мероприятие в комплексе MGM Grand, а также удержания налогов и командные расходы и т.д.

Тем временем, удалось перехватить разговор, в котором Боб Арум назвал решение судей в поединке Хэйни-Ломаченко ограблением, и известный обозреватель Тедди Атлас высказал свое мнение о скандальном судействе.

"Ты легко выиграл". Известный промоутер обратился к Ломаченко после его поражения за звание "абсолюта"

Напомним, что американец защитил титулы абсолютного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, WBC и The Ring в легком весе.

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Метки:
Ломаченко Василий Профессиональный бокс

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