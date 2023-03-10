Озвучено имя следующего соперника Головкина после отказа от двух титулов чемпиона мира

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Сегодня 21:14
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Бразильский журналист Уилсон Балдини-младший отреагировал на отказ казахстанского боксера Геннадия Головкина от титула чемпиона мира по версии WBA, сообщают Vesti.kz.

Ранее GGG уже отказался от пояса IBF, и теперь у него остался только титул IBO.

Геннадий Головкин официально отказался от пояса чемпиона мира по версии WBA

"GGG также отказался от титула WBA в среднем весе, поскольку считает невыгодным поединок с Эрисланди Ларой. Шансы Головкина встретиться с Хайме Мунгией растут", - написал он в Twitter.

Интересно, что Головкин и Мунгия могли встретиться еще в 2018 году, но тогда Атлетическая комиссия штата Невада не позволила состояться этому бою, так как считала, что на тот момент мексиканец не был готов к поединку такого уровня.

Оскар Де Ла Хойя, промоутер Мунгии, не прочь свести своего подопечного с Головкиным.

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Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Головкин-Мунгия Мунгия Хайме

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